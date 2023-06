1º Encontro Fluir – potencializando mulheres: impulsionando negócios e empoderamento feminino

A Fluir, uma clínica multiprofissional, realizará o seu primeiro evento, intitulado “1º Encontro Fluir – Potencializando Mulheres”. Com o objetivo de dar visibilidade a negócios liderados por mulheres e promover o empoderamento feminino, o evento trará uma série de palestras e atividades inspiradoras.

O evento acontecerá neste sábado, dia 17, das 13h às 18h30, no endereço Rua Demétrio Ribeiro, 47, no salão de festas do prédio acima do Citolab. O encontro contará com uma programação diversificada, abordando temas relevantes para o crescimento pessoal e profissional das mulheres. Para incentivar a participação das clientes Fluir, um desconto especial de 10% será oferecido. Já para quem não é cliente Fluir, o valor fica R$100,00.

Confira o cronograma completo do 1º Encontro Fluir – Potencializando Mulheres:

13h15 – Abertura

A cerimônia de abertura marcará o início do evento e dará as boas-vindas a todas as participantes.

13h30 – O papel da mulher através do tempo – Daniela Vizzotto

Nessa palestra inspiradora, Daniela Vizzotto discutirá a evolução do papel da mulher ao longo dos tempos, destacando as conquistas e os desafios enfrentados pelas mulheres.

14h – Minha bibliografia alimentar – Daísa Appratto

Daísa Appratto abordará a memória alimentar desde a infância. Mostrando que nossas experiências impactam no nosso presente. E também, como nosso aprendizado e vivências contribuem para as novas gerações.

14h30 – Alimentação e autocuidado – Gizelda Thaddeu

Gizelda Thaddeu abordará a importância do autocuidado, com foco na alimentação saudável e equilibrada, para que as mulheres possam potencializar seu bem-estar e, consequentemente, seu desempenho nos negócios.

15h – Corpo e feminino – Vinícius Colombelli

Vinícius Colombelli trará uma perspectiva masculina para o evento, discutindo sobre o corpo feminino e como as mulheres podem se sentir mais confortáveis e confiantes em sua própria pele.

15h30 – Dinâmica – Leonara

Leonara conduzirá uma dinâmica de grupo com o objetivo de promover a interação entre as participantes, estimulando o networking e a troca de experiências.

16h – Coffee – Sorteio parceiras Fluir

Um momento de pausa para o coffee break, onde as participantes terão a oportunidade de se conectar e fortalecer parcerias comerciais, além de participar de um sorteio exclusivo para as parceiras da Fluir.

16h30 – Eu confio em mim? Falando de autoconfiança feminina – Ana Tolfo

Ana Tolfo apresentará estratégias para o desenvolvimento da autoconfiança feminina, compartilhando dicas valiosas para que as mulheres acreditem em seu potencial e superem desafios.

17h – Divórcio e empoderamento feminino – Aline Blaskesi e Caroline Rubim

Nessa palestra, Aline Blaskesi e Caroline Rubim discutirão o tema do divórcio e como esse processo pode ser transformador, levando ao empoderamento feminino e ao recomeço de uma vida plena.

17h30 – Começar de Novo – minha transição de carreira aos 50 – Eliane Blaskesi

Eliane Blaskesi compartilhará sua história de transição de carreira aos 50 anos, mostrando que é possível iniciar uma nova jornada profissional em qualquer idade.

18h – Vida potente – Gabriel Blaskesi

Gabriel Blaskesi encerrará o evento com uma palestra motivacional, abordando o tema “vida potente” e inspirando as participantes a buscarem o máximo de seu potencial em todas as áreas da vida.

18h30 – Encerramento e momento de integração

O evento será concluído com um momento de integração entre as participantes, promovendo o networking e a criação de conexões significativas.

O 1º Encontro Fluir – Potencializando Mulheres oferece uma oportunidade única para as mulheres se conectarem, aprenderem com profissionais experientes e fortalecerem suas habilidades empreendedoras. Não perca essa chance de impulsionar seu negócio e se inspirar com histórias de sucesso!

Para se inscrever, basta acessar este link:

Faça parte dessa iniciativa que busca potencializar mulheres e promover o crescimento do empreendedorismo feminino.

Os contatos do Fluir Alegrete são:

Pelo Whatsapp: (55) 99909-0814, fixo (55) 3422-4642 ou pelo link https://donlink.me/fluir-alegrete/?fbclid=PAAabGwYNB05Qh3cyZmZA2x4hTy0q63mAKewRoVZiYjX6bfsgjjynKHXNzyRo

O Fluir Alegrete está situado na rua Coronel Cabrita, 266, Centro de Alegrete.