Militar de bicicleta corta preferencial e sofre violento acidente

No início da noite desta quarta-feira(14), um militar de 19 anos sofreu um violento acidente ao cortar a preferencial de uma caminhonete Hilux, na região central de Alegrete.

Segundo informações apuradas pelo PAT, o jovem descia a rua Tiaradentes e não respeitou a preferencial no cruzamento com a rua Barão do Amazonas. Desta forma, foi atingido pela Hilux.

Desatenção e desrespeito à preferencial estão entre as causas do alto número de acidentes

Com o violento impacto, embora o condutor da Hilux, estivesse dentro da velocidade permitida, ele não teve como evitar o acidente e o militar bateu com a face no capô da caminhonete. Segundo testemunhas, ele, possivelmente, sofreu uma fratura no nariz, foi socorrido pela ambulância dos Bombeiros e encaminhado ao HGUA.

O motorista da Hilux nada sofreu, já o veículo teve avarias significativas. Algumas pessoas que estavam nas imediações acreditam que o militar não percebeu que a via não era preferencial pela velocidade que estava e invadiu a Barão do Amazonas. Esse cruzamento tem sido um dos que mais registra acidentes violentos nos últimos meses.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência que foi realizada na Delegacia de Polícia.