20 trabalhos destacam o Raymundo Carvalho no Congrega Urcamp em formato virtual

Historicamente, o Congrega Urcamp atua na região da campanha há 15 anos, tornando-se em uma das mais eficientes formas de atrair a atenção de profissionais, professores e estudantes (que vêm de diversas localidades e instituições).

No Congrega, eles compartilham os principais desafios enfrentados pelas administrações municipais, setores produtivos e tecnológicos das regiões atendidas. E a partir de propostas de investigar os problemas e apresentar as soluções possíveis que sua presença destacou a atividade universitária como essencial opção de desenvolvimento.

Ao destacar a Educação como motor de crescimento econômico, o Congrega e a Urcamp está, na verdade, incluindo abordagens sociais, ambientais e culturais aos grandes dilemas do desenvolvimento econômico e tecnológico regional.

A MIC Jr é o evento voltado a produção científica de alunos da Educação Básica. Esse ano, em caráter inédito, será realizado na tarde deste dia 28 em formato virtual.

O Colégio Raymundo Carvalho participa da edição deste ano com mais de 20 trabalhos.