21º Seminário Latino Americano de Educação e Cultura procede ajustes na programação

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sistema Fecomércio – Sesc, comunica que devido a falhas durante o processo de inscrição para as palestras simultâneas do 21º Seminário Latino Americano de Educação e Cultura, tais escolhas deverão ser realizadas durante o credenciamento, que ocorrerá na terça-feira, 19, das 17h30 às 19h, no CTG Aconchego dos Caranchos.

Ressalta-se que o motivo principal para que o processo seja refeito vai ao encontro do número de inscrições realizadas de forma a marcar todas as palestras, o que impossibilita acessar corretamente o número de inscritos em cada uma.

Os organizadores contam com a compreensão de todos!

Abaixo, segue a relação das palestras simultâneas relacionadas ao processo:

Horário: 14h30

Palestra 1:

Espetáculo “Iya Dudu” e debate com o Pesquisador Sérgio Rosa sobre Racismo estrutural na escola / Venâncio Aires – RS

Local: Centro Cutural Adão Ortiz Houayek (Praça Oswaldo Aranha, SN) – Vagas: 80

Palestra 2:

“Descolonizando a escola: Em busca de novas práticas” – Sueli Krengre Cândido/ Tenente Portela – RS e Onório Moura / Cruz Alta – RS

Local: Unopar (Demétrio Ribeiro, 283) – Vagas: 80

Palestra 3:

“Educação musical; Educação e diferença” – Eduardo Pacheco / POA​ – RS

Local: Unopar (Demétrio Ribeiro, 283) – Vagas: 60

Palestra 4:

“Tamboralitura: epistemolgias amefricanas nas rodas de tambores” – Richard Serraria / POA – RS

Local: Unopar (Demétrio Ribeiro, 283) – Vagas: 40

Palestra 5:

“Diálogos Freirianos na Educação de Jovens, Adultos e Idosos.Tensões entre EJA e Educação Popular à luz das contribuições de Paulo Freire. Reflexões sobre os casos do Brasil e da Argentina.”

Ministrante: Monica de La Fare / Argentina

Local: Unopar (Demétrio Ribeiro, 283) – Vagas: 60

Palestra 6:

“A integração família e escola” – Andreia Mendes / POA- RS

Local: CTG Aconchego dos Caranchos(Av. Maj. João Cezimbra Jaques, 371) –

Vagas: 80

Palestra 7:

“Educação Bilíngue e suas especificidades” – Luciana de Fátima Felix da Fontoura/ POA- RS

Local: Unopar (Demétrio Ribeiro, 283) – Vagas: 80