Tricoteira dá exemplo de como ser útil à comunidade onde vive

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

São inúmeras as ações em prol da comunidade e, no bairro Centenário, através do trabalho voluntário de uma moradora, surgiu o Tricô entre linhas.

Com o apoio da presidente da Associação de Moradores, Marcele Favero, ela dedica parte do seu tempo para produzir sapatinhos, mantas, toucas e meinhas de tricô que são doadas para famílias que estão em vulnerabilidade.

Com a previsão de muito frio nos próximos dias, a ação vai aquecer muitas crianças e adultos.

De acordo com a presidente do bairro, Marcele Favero Almeida, a união faz a força e, foi assim, que nasceu esse projeto.

Depois de ela soube do trabalho realizado pela moradora do bairro, buscou doações de linhas e, desta forma, Fabiana Gomes, deu início às peças.

Com um trabalho muito intenso na comunidade, Marcele já conhece as famílias que mais precisam de auxílio e, assim, são realizadas as entregas.

“É algo gratificante e especial quando os moradores também ajudam na causa, dentro de suas possibilidades, porque a união faz a força”, reitera Marcele que já fez entregas na comunidade.

A presidente salienta que doações de linhas são importantes e necessárias para que o trabalho não seja suspenso.

Todas as doações são bem-vindas, novelos novos, sobras, entre outros.

Com a solidariedade de todos é possível fazer a alegria e aquecer muito mais famílias pois a tricoteira Fabiana cita que vai manter a produção, conforme a disponibilidade de horários.



Marcele resume essa campanha com uma frase: se não puder fazer tudo, faça tudo que puder.

Quem puder auxiliar deve entrar em contato com a presidente do bairro ou demais integrantes da direção do Bairro.