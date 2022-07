Comandante da 3ª DE visita Regimento de Cavalaria Blindado

Entre os dias 12 e 14 de julho, o comandante da 3ª Divisão de Exército, “Divisão Encouraçada” General de Divisão, Sergio Luiz Tratz, visitou a Guarnição Militar de Alegrete.

O 6º Regimento de Cavalaria Blindado, do comandante Tenente Coronel Gustavo Lopes da Cruz, foi palco da visita no último dia 13, onde foi realizado uma recepção ao General Tratz.

As atividades de recepção incluíram uma escolta de honra, motorizada, realizada pelo Pelotão de Exploradores do Regimento, logo pela manhã do dia 13, e uma escolta Hipo, realizada no final do dia.

A apresentação do apronto operacional do Módulo de Alegrete da Força Tarefa (FT) Charrua, foi realizado no campo de instrução do Regimento. A Força Tarefa integra a FORSUL C, força de pronto emprego da Divisão Encouraçada.

Finalizando a vista no 6º RCB, o Comandante Tratz da 3ª DE, visitou as instalações do Regimento para conhecer a rotina e as demandas da unidade militar de cavalaria.

