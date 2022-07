Ambientalistas colocaram cruz, no Parque, em protesto pelas mudas arrancadas e canteiro desfeito

Share on Email

Existem pessoas que tem uma real preocupação com o meio ambiente. Eles gostam de cuidar, plantar.

E foi assim que a cirurgião dentista Carmem Aurélio e o amigo Klisman fizeram ao fazer um canteiro no Parque Rui Ramos, próximo aos banheiros. Ela conta que conseguiram mudas de hortências no Horto Municipal e plantaram no local.

Para a supresa da dentista, três dias depois o canteiro foi desfeito e as mudas arrancadas. Souberam que isso foi feito por pessoas da própria Prefeitura, o que os deixou perplexos.

-Dizem que Alegrete é “pequeno canteiros de flores”, mas quando alguém tem iniciativa de florir, acontecem coisas dessa natureza, comentou, Carmem.

Em protesto ao que consideram um ato de retaliação e mediocridade, eles colocaram cruzes em cima do canteiro, e esperam que se outros resolveram plantar e embelezar qualquer local público de Alegrete possam ser respeitados.