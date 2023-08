2ªCia Mec realiza Operação Xingu

Na primeira semana de agosto, a 2ªCia Mec realizou a Operação Xingu que faz parte do cronograma de instruções do efetivo varíavel(EV). O exercício foi realizado em apoio com 12ºBE que cedeu suas instalações para realização de algumas atividades.

A Operação Xingu é realizada costumeiramente, uma vez por ano. O intuito da atividade é capacitar o soldado da arma de Engenharia a desenvolver habilidades de pronto emprego de qualificação. Durante a semana de instruções, foram ministrados sessões de conhecimento como: passadeira, aparelhos de força, primeiros socorros e aparelhagens da arma.

A Engenharia é responsável por montar o terreno e prestar apoio as armas base do Exército Brasileiro. Os soldados da 2ªCia Mec puderam ser testados no limite psicológico e técnico no desenvolvimento das técnicas de emprego da arma. A atividade marcou o início do período de qualificação do Efetivo Variável que é responsável por aplicar, na prática, os conhecimentos ministrados nas instruções.

Fotos: reprodução