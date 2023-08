Vereador de Alegrete participa de Fórum Binacional no Uruguai

O vereador Anilton Oliveira-PT participou do Fórum Binacional Brasil Uruguai, um qualificado painel de debates buscando alternativas e sistematização de propostas, em diversas áreas para desenvolvimento da região da Fronteira dos dois países.

O Fórum Binacional versou sobre Mudanças Climáticas, Seca e Estratégias de Enfrentamento, foi realizado na cidade Rivera, no Uruguai. Na fala de todos os participantes, a importância de ver as áreas de fronteira como espaços de crescimento e desenvolvimento.

“Uma honra estar no Fórum Binacional Brasil Uruguai, com a oportunidade de participar de um qualificado painel de debates que, dentro da proposta do Fórum Binacional, debatem e buscam alternativas e a sistematização de propostas, em diversas áreas para desenvolvimento da região da Fronteira dos dois países”, destacou o petista.

Entre as autoridades presentes: ministro da Secretaria de Comunicação do Brasil, Paulo Pimenta, ministro de Turismo do Uruguai, Tabaré Duarte, deputado do Uruguai; Marne Osório Lima, coordenadora da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial – Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional – Simone Noronha; deputado estadual Luis Fernando Mainardi, representante da Assembleia Legislativa do Estado; prefeita de Sant’Ana do Livramento, Ana Tarouco; prefeito de Rivera, Richard Darín; prefeito de Barra do Quaraí. Maher, vereadores de Sant’Ana do Livramento e Quaraí, assim como representantes de Universidades e Institutos Federais.

O fórum fez parte da programação do 8° Festival Binacional de Enogastronomia, realizado no sábado (5) em Santana do Livramento (Brasil) e em Rivera (Uruguai). Segundo a organização, pela primeira vez o tema sustentabilidade foi tratado de forma transversal e em parceria com o projeto Fronteira da Paz Sustentável.

