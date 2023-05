Morre Marieta Freitas de Souza, uma dedicada educadora, tradicionalista e empresária de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A educadora, carinhosamente conhecida como Professora Marieta, veio a óbito no final da manhã de hoje(20), após complicações em seu quadro de saúde enquanto estava internada na Santa Casa de Alegrete.

Professora Marieta dedicou grande parte de sua vida ao ensino, uma paixão que a acompanhou desde o início de sua carreira. Sua abordagem zelosa e dedicada conquistou o coração de seus alunos e colegas, estabelecendo laços de amizade ao longo dos anos. Sua espontaneidade e atenção especial com cada aluno foram características marcantes de sua personalidade.

Leia mais: A história de superação do alegretense que, sem dinheiro, correu 25km para conseguir um emprego

Além de seu trabalho no âmbito acadêmico, Marieta também foi empresária. Ela possuía uma loja no bairro Vera Cruz, em Alegrete, onde também cultivou relações e fortaleceu os laços com a comunidade.

Professora Marieta era viúva há cinco anos, tendo compartilhado uma vida de amor e parceria com seu esposo, Neri de Jesus França de Souza. O casal teve a felicidade de criar quatro filhos juntos: Katia Luciane, Cintia Simone, Carla Catiuscia e Carllos Athaídes, assim como, netos e 2 bisnetos, nora e genros. Sua família era uma fonte de orgulho e amor, e ela sempre se alegrava ao seu bem-estar e sucesso.

Ao longo de sua carreira acadêmica, a professora Marieta deixou sua marca em diversas escolas municipais e estaduais de Alegrete. Ela era educadora de ciências e matemática e fez de seu ofício uma verdadeira arte. Sua extrema dedicação em atender a todos os alunos e auxiliar seus colegas era admirável e inspiradora.

Leia mais: Maio Laranja e o combate ao abuso sexual e exploração infantil

As lembranças da Professora Marieta serão carregadas por todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-la e aprender com ela. Seu legado como educadora e empresária deixou uma marca indelével na comunidade de Alegrete.

As últimas homenagens a professora Marieta estão acontecendo na Funerária Angelos, na rua Daltro filho,220, Centro (sala 1). O sepultamento será às 10h, deste domingo(21), no Cemitério Público Municipal. Abaixo, alguns momentos em família: