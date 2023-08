De olho na validade será estendido a farmácias e lojas de artigos populares

Uma reunião, neste dia 9 às 15h, no Auditório do Centro Empresarial de Alegrete, vai marcar a data de lançamento do projeto, que já está sendo realizado nos Supermercados de Alegrete. O objetivo deste programa é incentivar os estabelecimentos e fornecedores a aderirem, de forma voluntária, às regras de como proceder de forma padronizada em casos de produtos alimentícios com prazo de validade vencido, identificados pelos consumidores dentro dos estabelecimentos comerciais. É importante que os consumidores estejam atentos a data de vencimento da cada produto, para evitar consumir qualquer coisa que possa estar com prazo vencido.

Na oportunidade, será realizada uma rápida palestra com uma profissional especialista em Recursos Humanos, Marketing e Comercial e Vendas, Ellen Figueiredo, que abordará o tema sobre ‘Atendimento no Comércio Local”, pontos positivos e negativos