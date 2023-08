35 anos sem Dr Romário- conhecido como médico dos pobres

Neste dia 4 de agosto faz 35 anos que um dos médicos mais queridos, de Alegrete, que deixou marcas indeléveis enquanto atendeu mulheres de todas as idades e classes sociais está no plano superior. O médico alegretense, Dr Romário Araújo de Oliveira foi uma destas pessoas que sempre são lembradas.

Um ser humano difícil de ser esquecido pela forma com que marcou sua vida enquanto esteve neste plano. Mais do que clinicar era um ser humano sem limites de ajudar e fazer o bem. Atendia a todos sem distinção e fez milhares de partos. Na retomada do Carnaval de rua em 2023, a Escola de Samba Unidos dos Canudos prestou uma homenagem ao médico com o samba enredo a Procissão dos Romários

Devido ao seu jeito ímpar de ser e trabalhar, Dr Romário conhecido como médico do pobres, deixou mais de 2 mil afilhados, tendo batizado 36 em um só dia. Muitos até hoje reverenciam o padrinho Dr Romário. Há quem diga que Alegrete nunca mais teve um médico tão humano como ele. Estava sempre de bem com a vida e caminhava rapidinho e com um toque ou olhar contagiava os pacientes com muita energia.