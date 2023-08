Mais de mil alunos assistiram a peça teatral “O Sumiço da Consciência” em Alegrete

Na peça teatral “O Sumiço da Consciência”, as crianças embarcaram em uma emocionante aventura em busca da consciência perdida. Por meio de histórias e canções, a peça buscou sensibilizar o público infantil sobre a importância de preservar o meio ambiente e adotar práticas aceitáveis. A provocação central é que apenas a falta de consciência poderia justificar o fumo, o desmatamento e outras ações humanas que prejudicam a natureza.

A última quinta-feira (3), foi um dia muito especial para estudantes das escolas públicas de Alegrete. Aproximadamente 1.300 alunos de escolas municipais e estaduais prestigiaram o espetáculo “O Sumiço da Consciência”, encenado pelo Grupo Ritornelo de Teatro de Passo Fundo. As três sessões realizadas no Clube Casino fez parte da programação do Teatro a Mil do Sesc e animou a gurizada.

O objetivo da peça foi despertar a consciência ambiental e promover uma reflexão sobre a relação do ser humano com a natureza.

O projeto “O Teatro a Mil”, desenvolvido pelo Sesc/RS, tem como proposta oferecer espetáculos teatrais gratuitos para jovens e crianças de escolas públicas do Estado. Em sua missão de incentivar o acesso à cultura e à arte, o projeto chega a Alegrete com a peça “O Sumiço da Consciência”, que aborda temas relacionados ao meio ambiente de forma lúdica e envolvente.

O Grupo Ritornelo de Teatro, responsável pela montagem da peça, é reconhecido por sua dedicação e qualidade artística, e promete encantar o público de Alegrete com esta apresentação que une entretenimento e conscientização ambiental.

“O Sumiço da Consciência” é uma oportunidade única para que crianças e jovens de escolas públicas da região se divirtam e, ao mesmo tempo, reflitam sobre a importância de preservar e cuidar do nosso meio ambiente. A iniciativa do projeto “O Teatro a Mil” e do Sesc/RS em promover essa experiência cultural de forma acessível é digna de aplausos e fortalece o vínculo entre a arte, a educação e a cidadania.