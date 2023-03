3ª Capital Farroupilha presente na maior Feira de Tecnologia do Mundo

Share on Email

Uma comitiva de Alegrete participa, em Porto Alegre, da segunda edição de um dos maiores eventos de inovações tecnológicas do mundo, o South Summit.

O vice-prefeito Jesse Trindade, secretária Caroline Figueiredo (Sedetur), os secretários Daniel Rosso (Segurança, Mobilidade e Cidadania) e Mario Rivelino Soares (Infraestrutura), além de diretores, estão presentes nas atividades e programações de inovação e empreendedorismo.

Essa segunda edição consolida o evento, com aumento de painelistas, expositores, fundos internacionais, painelistas internacionais. Plataforma de negócios que conecta empresas, startups e investidores com o propósito de moldar um futuro inovador e sustentável, o South Summit Brazil 2023 está acontecendo em um espaço de mais de 22 mil metros cúbicos no Cais Mauá, em Porto Alegre.

Neste ano, o tema é Shape the Future, fazendo alusão a criação de soluções e negócios que sejam inclusivos, sustentáveis e diversos. O parque tecnológico da Unipampa – o Pampa Tec, também, participa do evento.