Policiais de Alegrete e Manoel Viana realizam sonho de menino de 3 anos

A Delegada Regional de Alegrete (4ª DPRI), Daniela Barbosa de Borba, e o Comissário de Polícia José Carlos Zambiazi foram até o encontro do menino, na sua residência onde ele já os aguardava ansiosamente. A mãe, que autorizou a publicação das fotos, referiu que o filho estava acordado desde as 06h30min, “aguardando os amigos”, como ele mencionou.

Os policiais fizeram um breve passeio com Davi, momento em que ele, também, conheceu o interior da viatura policial e tirou fotos. O pequeno Davi, orgulhoso, ainda mostrou aos policiais sua coleção de carrinhos (viaturas policiais). Os trabalhos sociais como esse, servem para que as crianças e adolescentes mantenham a admiração pela Polícia que também é fonte de inspiração e admiração. “A realização de Davi estava estampada no brilho dos seus olhos, lembrando que é importante ensinar as crianças a admirar e respeitar a Polícia, pelo papel fundamental que desempenhamos na sociedade”- disse a Delegada.

