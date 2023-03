Abertas inscrições para o concurso literário Motus da Unipampa

O concurso selecionará 20 obras, 10 contos e 10 poemas, para compor o livro digital Motus #7. Adicionalmente, serão selecionadas 5 obras de estudantes da educação básica com as melhores classificações, independentemente do gênero literário.

Justiça condena réu por participação em tentativa de homicídio no bairro Promorar

As inscrições vão até o dia 31 de maio de 2023 e qualquer pessoa pode participar, desde que escreva sua obra em língua portuguesa.

Saúde mental: negligenciar nessa área é perder referências de vida, diz pedagoga

Motus – Movimento Literário Digital é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), vinculado ao programa de extensão Programa C, que tem como objetivo incentivar a produção de obras literárias e intensificar o interesse pela literatura dos cidadãos e estudantes.

O projeto, além de publicar anualmente um livro digital totalmente gratuito e acessível, realiza ações, como a Motus na Escola, em que os estudantes da educação básica produzem colaborativamente obras literárias, realizam leituras e interpretações das obras e ilustrações publicadas em diferentes edições do livro digital.

O edital está disponível no link (https://bit.ly/editalmotus7). Conheça o projeto e acesse os livros no site: http://movimentoliterariodigital.atspace.cc/ Acompanhe as ações do projeto nas redes sociais:

https://www.facebook.com/MotusUnipampa

https://www.instagram.com/unimotus/