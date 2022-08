6º RCB comemora 134 anos com homenagens a civis e militares

No último dia 17 de agosto de 2022, foi comemorado o 134º aniversário do 6º Regimento de Cavalaria Blindado. A solenidade foi prestigiada por diversas autoridades civis e militares.

Durante a Formatura, foram agraciados com a medalha Marechal José de Abreu os militares e civis que se destacaram no culto aos valores, as tradições históricas e aos vultos do Exército, bem como foram agraciados com o diploma de Amigo do Regimento as autoridades civis e militares, pelo vínculo de colaboração e interação com a Organização Militar.

Vice-prefeito Jesse recebeu a medalha.

O repórter do Portal Alegrete Tudo Júlio Cesar Santos, foi um dos agraciados com o certificado “Amigo do Regimento”, dentre outras lideranças da comunidade.

Repórter do PAT foi um dos homenageados com o diploma Amigo do Regimento

Ao completar seus 134 anos de existência, 113 destes passados em Alegrete, o 6º Regimento de Cavalaria Blindado aviva sua história, tradições e o seu indissociável vínculo com o município e o “povo do baita chão”, destacou o comandante Gustavo Lopes da Cruz.

Delegado Valeriano Neto, também foi agraciado com a medalha

Nas últimas onze décadas, a nobre história do Regimento foi escrita em páginas alegretenses, registrando com orgulho em suas linhas a garantia da soberania da pátria, a manutenção da ordem, a promoção do desenvolvimento nacional e a atenta assistência à comunidade.

Além da formatura, os presentes puderam conferir uma disputa de força entre os pelotões. Militares puxaram um blindado na competição que premiou aquele que percorreu o traçado em menor tempo. Também foram premiados os melhores na competição de tiro.

Após a cerimônia, foi servido um suculento churrasco para convidados e amigos do Regimento.

Fotos: 6º RCB