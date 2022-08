Chuva e frio intenso não são páreos para os cavalarianos da 4ª RT

Share on Email

A Chama Crioula foi acesa na sexta-feira (12), em Canguçu, dando início às comemorações dos Festejos Farroupilhas deste ano. No domingo (14), aconteceu a distribuição da chama a mais de 50 comitivas, que estão levando a centelha a todas as regiões do estado e às cidades de Santa Catarina.

A reportagem do PAT conversou com o coordenador da 4ª RT, Marco Saldanha, para saber por onde anda a tropa incumbida de trazer a Chama Criola ao Marco das Três Divisas. Marco esclareceu que, no momento, os cavalarianos da 4ª região estão na cidade de Candiota, onde posaram na sexta-feira (19).

O coordenador também comentou que a tropa enfrentou chuva no início da semana, mas que a vestimenta tradicional do gaúcho, o poncho, foi fundamental para enfrentar o clima fechado. Nos demais dias, os cavalarianos pegaram intensa onda de frio.

Quanto a sexta-feira (19), a tropa teve que sair “quebrando geada” para cumprir com o cronograma previsto. Por fim, Marco Saldanha salietou que todos estão bem, firmes e fortes, na “lida” para trazer a Chama Crioula e dar início à Semana Farroupilha. A previsão de chegada ao Marco das Três Divisas é no dia 10 de setembro.