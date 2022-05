“Simplesmente uma pessoa adorável”, diz irmão de Jussara de Oliveira

Share on Email

Ela faleceu na noite de ontem(17), em decorrência de problemas de saúde.

O irmão, Luciano Fagundes de Oliveira, está residindo em Santa Catarina e, em razão de todos os alertas em decorrência do ciclone yakecan, não pode estar nas últimas homenagens.

Por esse motivo, descreveu ao PAT, que Jussara trabalhou muito a vida toda para dar o melhor para os filhos, no total seis, sendo três mulheres e três homens.

“Eu a amo muito e queria estar em Alegrete, nesta despedida, mas devido a esse imprevisto, não foi possível, porém, para sempre estará em meu coração. Minha irmã sempre soube o quanto era amada. Era uma pessoa sensacional, incrível, simplesmente uma pessoa adorável, comentou o irmão.

“Ela estava sempre pronta para auxiliar a todos: vizinhos, amigos e familiares. Na casa de Jussara, o ditado coração de mãe, sempre foi uma oração pois, todos que chegavam ganhavam um espaço à mesa- destacou uma das filhas, Reni. Ela, também, acrescentou que a mãe era muito mais do que acolhedora, protetora, era amiga dos filhos e tinha um coração muito generoso.

As últimas homenagens a Jussara de Oliveira ocorreram através da Funerária Santa Clara, na Igreja do Evangelho Quadrangular, na rua São Borja, bairro Ibirapuitã. O sepultamento foi às 15h, desta quarta-feira(18), no Cemitério Público Municipal de Alegrete.