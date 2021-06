6º RCB recebe viaturas blindadas de combate

Compartilhe















O 6º Regimento de Cavalaria Blindado “Regimento José de Abreu” recebeu quatro Viaturas Blindadas de Combate (VBC CC) Leopard 1 A5 BR .

As viaturas foram transferidas do 1º Regimento de Carros de Combate , “ Regimento Vanguardeiro”, de Santa Maria, com destino a cidade de Alegrete.

Segundo o Regimento, as viaturas irão aumentar a capacidade operativa da unidade militar, tendo em vista que estas viaturas Leopard possuem a mais moderna aparelhagem disponível no Exército Brasileiro.

O transporte dos blindados foi coordenado pelo 10° Batalhão Logístico “Batalhão Marquês de Alegrete”, que utilizou Viaturas Especiais Prancha. Após o desembarque no 10º B Log, as VBC CC foram deslocadas para o “Regimento José de Abreu” onde foram estacionadas no pavilhão de manutenção das viaturas sobre lagartas.

Em todas as atividades foram observadas as medidas previstas, pelos protocolos das autoridades de saúde, na prevenção e combate à pandemia da covid-19.

Júlio Cesar Santos Fonte e Fotos: 6º RCB