Preço do gás de cozinha tem nova alta e botijão deve superar os R$ 90 em Alegrete

A Petrobras anunciou, nesta sexta-feira (11), aumento do gás de cozinha. A partir da segunda-feira (14), o preço médio de GLP sofreu reajuste de 5,9% nas distribuidoras para R$ 3,40 por quilograma (kg), o que representa aumento médio de R$ 0,19 por kg.

O consumidor já sabe que os valores praticados nas refinarias são diferentes dos percebidos no preço final. A própria Petrobrás lembra que até chegar ao consumidor são acrescidos, tributos federais e estaduais, custos para envase pelas distribuidoras, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores.

O gás subiu 5 vezes mais do que a inflação em um ano. A reportagem do Portal Alegrete Tudo conferiu o preço no início da tarde de segunda-feira (14), em cinco revendedores escolhidos aleatoriamente pela redação.

Algumas revendas ainda sustentavam preço antigo. A Ecógas estava comercializando botijão de gás a R$ 88, e não havia uma definição de quando entraria em vigor o novo valor.

Na Copagaz o novo valor entra em vigor a partir de hoje. Na segunda ainda estava R$ 89,00 e a tendência era um reajuste de R$ 4. Com novo valor já reajustado na segunda-feira, a Caçula Gás fixou em R$ 90 o botijão de 13 kg.

A Supergasbras estava com o valor de R$ 88,00 e não havia uma posição do revendedor quanto ao preço reajustado. Na União Gás, a segunda-feira tinha valores de R$ 85 na portaria e entrega à domicílio custava R$ 90. A revendedora atualizaria o preço hoje, em torno de R$ 4.

Embora exista uma diferença entre revendedores no município quanto ao sistema de entrega, o valor do botijão na cidade vai oscilar entre R$ 90 e R$ 95 nos próximos dias.

Este não é o primeiro reajuste do gás de cozinha no ano. Em janeiro, a Petrobras elevou o preço em 6%. No mês seguinte, a alta foi de 5,1%. Em março, um novo reajuste médio de R$ 0,15 por quilo foi anunciado e, em abril, o aumento foi de 5%.

