Tem recompensa de 1 mil reais por informações que leve à Gigi

O desaparecimento de uma papagaia de nome Gigi, virou caso de Polícia, em Alegrete.

No último dia 12 de junho, os proprietários da papagaia perceberam a ausência da ave.

Eles procuraram por toda vizinhança e locais possíveis que Gigi poderia estar, porém, até o momento, nenhuma notícia.

João Felipe ressaltou aos policiais civis que a ave tem uma anilha de identificação com o nome do criadouro número de registro (602). Ela desapareceu da Avenida República Riograndense, anexo à Pizzaria Ricci.

A papagaia tem autorização do Ibama e a espécie é Amazona Aestiva, nas cores verde, amarela, vermelha e azul.

João Felipe, informa que se alguém tiver informações concretas do paradeiro da ave, pode entrar em contato através do número (55) 99941-1831 – recompensa-se com R$ 1.000,00.

Os proprietários realizaram um boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia de Alegrete.