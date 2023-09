6º RCB representa Exército Brasileiro na Operação Arandu na Argentina

Durante cinco dias, os militares do Regimento José de Abreu integraram o contingente do Exercício Combinado Arandu, realizado no Campo de Instrução General Ávalos, em Monte Caseros, na Argentina.

A Operação Arandu teve como objetivo consolidar a cooperação militar entre os Exércitos Brasileiro e Argentino. O 6º RCB integrou a Força Tarefa Blindada Combinada com um efetivo englobando o Comando, o Estado Maior, um Esquadrão de Fuzileiros Mecanizado (embarcados em viaturas Guarani do 5° e do 8° RC Mec) e módulos de apoio de Comunicações (12 Cia Com Mec), de Saúde (22° GAC AP) e de Manutenção (10° B Log).

As tropas buscaram, numa primeira fase, as certificações por meio de instruções teóricas e práticas culminando, numa segunda fase, com manobra propriamente dita de Marcha para o Combate, Transposição de Curso D’água e Ataque Coordenado.

Dentre as atividades realizadas pela FT destacam-se a conquista do objetivo “YARARA”, o tiro real com as metralhadoras .50 na torre REMAX da VBTP Guarani, combinada com o Tiro real dos Can 105 e das metralhadoras coaxiais da VBC TAM, assalto com tiro real de Fuzil IA2 5,56mm, combinada com Parafal 7,62 argentino, ocupação de Z Reu e transposição diurna e noturna de curso d’água após o lançamento da ponte M4T6 pela Engenharia Argentina.

A Operação Arandu se revestiu de grande importância tendo em vista ter sido o único exercício no terreno em que o Exército Brasileiro participou com tropa no exterior no corrente ano.

“A cooperação entre os militares do Exército Brasileiro e Argentino foi uma experiência única para ambos os Países”, destacou o comandante do 6º RCB, Coronel Lopes da Cruz.

Fotos: 6º RCB