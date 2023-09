Caminhada Cívica restringe o tráfego em ruas centrais, neste sábado

A chegada do mês de setembro traz a celebração da Semana da Pátria, um período de reflexão e união em torno dos valores nacionais. Entre os eventos planejados, destacam-se a Caminhada Cívica no dia 2 e o aguardado Desfile Militar e Caminhada Cívica das demais escolas no dia 7. No entanto, a realização dessas atividades cívicas requerem algumas alterações no trânsito, as quais foram planejadas pela Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania.

Com a finalidade de assegurar a tranquilidade e a segurança de todos os participantes e espectadores, a Secretaria faz um apelo enfático aos motoristas em geral e às empresas de ônibus urbanos para que estejam cientes e cooperem com as modificações temporárias no fluxo viário.

Caminhada Cívica dia 02 de Setembro

No sábado, dia 2 de setembro, das 6h até às 18h, a rua Vasco Alves estará bloqueada. Esteja atento para não deixar veículos estacionados nessa via durante esse período. Além disso, haverá bloqueios temporários na rua Mariz e Barros (da Praça Getúlio Vargas até a Rua Tiradentes) e na Praça Getúlio Vargas (da Igreja Matriz até a Prefeitura). Essas medidas buscam garantir o fluir seguro das atividades planejadas.

Desfile Militar e Caminhada Cívica das Escolas – 7 de Setembro

O feriado de 7 de setembro, quinta-feira, traz novamente a necessidade de fechamento da rua Vasco Alves, das 6h até às 18h. Para evitar transtornos, pede-se a colaboração de todos os moradores para não estacionarem veículos nesta via durante o horário estipulado.

Adicionalmente, algumas vias sofrerão interrupções devido à concentração e dispersão dos eventos. São elas:

Rua Barão do Cerro Largo com Rua dos Andradas

Rua Barão do Cerro Largo com Rua Nossa Senhora do Carmo

Rua Barão do Cerro Largo com Rua José Bonifácio

Rua Vasco Alves com Avenida Dr. Lauro

Rua General Sampaio com Rua Gen. Vitorino

Praça Getúlio Vargas com Clube Casino

Rua Venâncio Aires com Rua Tamandaré

Rua Barão do Amazonas com Rua Tiradentes

É fundamental observar que nessas vias não será permitido o estacionamento de veículos durante o período dos eventos, sob risco de multa e remoção por guincho.