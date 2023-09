15º Canto e o 9º Cantinho serão nesta sexta no CTG Farroupilha

A arte da cultura musical vai tomar conta do palco do CFTG Farroupilha, neste dia 1º de setembro, com 9º Cantinho que terá início às 17h e, à noite, o 15º Canto Farroupilha que faze parte das atividades dos Festejos de 2023. Na categoria mirim, vão concorrer quatro músicas, mais quatro na infantil e outras quatro na categoria juvenil. A todos que estão longe do Baita Chão ou àqueles que não poderão estar no CTG, podem acompanhar a transmissão pela página do Alegrete Tudo.

Confira a ordem de apresentação:

Categoria Mirim

Cecília Pugliero Coelho

Música: Enfants (Tulio Urach/ José renato daut/ john Gaucho / Victor Dias/ Henrique Teixeira) Júlia Bidart



Música: Décima de Candinho Bicharedo (Francisco Alves e Knelmo Alves)

Lavinia Fernandes Bastos

Música: Vira Virou (Kleiton Ramil)

Liana Geraldo Peiche

Música: Cadeira de Balanço ( Gederson Fernandes / Patrícia Pedrozo)

Categoria infantil

Lorenzo de Moraes da Silva

Música: Sabe Moço (Francisco Alves e Knelmo Alves)

Julia Brizolla Severo

Música: Matéria Prima (Iberê Martins)

Lívia Fernandes Bastos

Música: Retrato dos Meus pelegos (João Sadi Krejci / Piero Maier Ereno)

Maitê Rehfeld da Silva

Música: Vento Norte (Dirceu Alves Abrianos / Airton Pimentel)

Categoria Juvenil

Mariana dos Santos Rohãn

Música: Passarinho (Maximiliano Alves De Moraes / Filipi Coelho)

José Arthur Maciel Nerling

Música: À Sombra de um Cinamomo (Zé Renato Borges Daudt /Joca Martins)

Mariana Rodrigues Padilha

Música: Coração de Pedra (Bianca Bergmam / Tuny Brum)

Gabriela Saldanha Teles Do Prado

Música: Por Bendizer-Te (Jairo Lambari Fernandes

A comissão que organiza o evento informa que às 19h 30min será divulgado o resultado do 9º Cantinho Farroupilha e, a partir das 20h iniciam as apresentações do 15º Canto com a categoria de compositores e intérpretes adultos.

Primeiro acontecerá a apresentação dos três campeões do Cantinho e, logo após, inicia disputa do 15º Canto.

1) Aos som dos cascos (rasguido doble)

(Gederson Fernandes e Joaquim Braisl)

Interpretação: Chico Pain

Gaita: Renato Fagundes

Violão: João Domingos

Violão: Vini Rodes

Contra baixo: Thiano Leite

2) Pra te acolher nesse inverno (Chamamé)

(Paulo Ricardo Costa / Regis Reis)

interpretes: Luciano Rodrigues e Boca Ferreira

Guitarron: Boca Ferrera

Violão : Luciano Rodrigues

Acordeon: Gustavo Villa Verde

Contra Baixo : Gilnei Oliveira

3) Neto, o alento do velho (chamarra)

(Moacir D’avila Severo / Evandro do Carmo)

Interpretação: Evandro Silveira do Carmo

Violão 7 cordas: Edson Silveira do Carmo

Guitarrón: Ricardo Silveira do Carmo

Violão Solo: Leonardo Nunes

Percussão: Lucas Romero

Gaita cromática: Gustavo Vilaverde

4) llanto de chacarera (chacarera)

(Diego Muller/ Matheus Alves)

Interpretação: Alex Har

Bombo e vocal: Juliano Moreno

Violão: Matheus Alves

5) Serenta (milonga)

(Colmar Duarte / Renato Fagundes)

Interpretação: Filipe Coelho Contrabaixo: Vane Vieira Violão solo: Felipe Goulart Violão base: Renato Fagundes

6) Campeiro de sol e lua (chamarra)

( Milton César Hoff/ Milton César Hoff e Itacir Vieira da Silva)

Interpretação: Jamesson Abreu

Gaita Botoneira e Vocal: Diego Machado

Violão: Milton César Hoff

Violão: Gabriel Jardim

Contrabaixo: Aparício Maidana

7) No dia em que eu me for (milonga)

(José Atanásio Borges Pinto / Adão Quintana Vieira)

Interpretação: João Quintana

Violão : Adão Quintana

Violão 7 cordas: Felipe Goulart

Contrabaixo : Henrique Bagesteiro

Acordeon : Vani Vieira

8) Uma prosa de fronteira (vaneira)

(Fernando Broda, Passarinho Teixeira Nunes / Mauro Silva)

Interpretação – Gabriel Jardim e Joaquim Brasil

Violão base : Joaquim Brasil

Violão solo: Gabriel Jardim

Cordeona: Marcio Fagundes

Percussão : Antero Irion

Baixo: Aparício Maidana

9) A vingança (milonga)

(Carlos Eduardo Nunes/Matheus Bica)

Violão e Interpretação: Pablo Cardoso

Guitarrón: Matheus Bica

violino: Regina Guerra

Piano: Miguel Zanotelli

Contrabaixo: Igor Tadielo

10) As manadas da fronteira (chamarra)

(Derlimar Costa / Edson do Carmo)

Interpretação: Derlimar da Costa

Gaita: Higor Assis

Violão: Edson do Carmo

Guitarron: Ricardo do Carmo

Ganzá: Lucas Romero

11) Pra o chão que me viu guri (milonga)

(Henrique Fernandes/Julinao Moreno )

Interpretação: Juliano Moreno

Violino: Regina Guerra

Violão: Pablo cardoso

Contrabaixo: Matheus Alves

Gaita botoneira: Higor Assis

Juliano Moreno – intérprete

12) A Batalha da Ponte (milonga)

(Laurence Brum de Souza)

Intérpretes: Chico Paim e Joaquim Brasil

Contrabaixo: Gilnei Oliveira

Violão: Luciano Rodrigues

Violão: João Domingos

Às 22h esta previsto inicio do show coma Adair de Freitas e depois dos Chacreiros. Na sequência será anunciado o resultado dos vencedores do 15 º Canto Farroupilha de 2023.