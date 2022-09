6º RCB se manifesta sobre o desaparecimento de militar

Desde o último sábado(17), a família do jovem de 18 anos, Enzo Henrique de Quadros, denominado soldado Quadros, no 6ºRCB de Alegrete, não consegue contato com o militar.

Segundo informações da família, Enzo não tem celular. A última vez que falou com a mãe foi no sábado, antes de sair do quartel, por meio do telefone de um amigo(colega).

Diante do desespero da família e pedido de ajuda, a foto do militar está em vários grupos de whatsApp e nas redes sociais.

Veja abaixo a nota do Quartel:

Nota de esclarecimento



O 6º Regimento de Cavalaria Blindado Informa que o Soldado Enzo Enrique Quadros, deste Regimento, faltou ao pernoite obrigatório no domingo, dia 18 de setembro. No dia seguinte, 19 de setembro, faltou ao Serviço de Guarda ao Quartel.

Foi visto pela última vez no dia 20 de setembro, nas proximidades da Praça Getúlio Vargas, onde se encontrava assistindo o desfile comemorativo ao Dia do Gaúcho, segundo informado por soldados da OM.

Na sequência, não se apresentou para o expediente desde o dia 21 de setembro. Os responsáveis pelo Soldado fizeram os contatos possíveis com o mesmo, não obtendo respostas às ligações e mensagens enviadas.

Segundo informações, o mesmo teria dito que pegaria carona para viajar para Passo Fundo.

O Regimento já lançou equipes de busca ao militar e está em contato, bem como prestando todo o apoio à família de Enzo.

O objetivo da Unidade é encontrar o soldado e esclarecer os fatos o mais breve possível.



Comando do 6º Regimento de Cavalaria Blindado