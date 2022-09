Corporação dos Bombeiros vai contratar guarda-vidas civis para o próximo verão

Serão disponibilizadas 800 vagas, com remuneração de mensal de R$ 4.240,00. O concurso terá três fases: exame de saúde e mental. Exame de aptidão física e capacitação técnica.

Os guarda-vidas civis executarão as funções relacionadas à atividade de salvamento aquático. Eles serão supervisionados e vão ficar sob comando dos bombeiros militares.

O candidato precisa ser brasileiro, ter idade entre 18 e 55 anos, apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, ter ensino fundamental completo, apresentar certificado de quitação com as obrigações eleitorais e militares e altura mínima de 1.60m, para mulheres e 1,65m para homens.

O edital será disponibilizado no site do Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul