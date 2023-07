6ºBPChq prende homem por tráfico de drogas no bairro Vila Nova

Share on Email

Na noite de sábado (1º), equipes do 6º Batalhão de Polícia de Choque (6ºBPChq) realizaram uma operação que resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Durante a ação, foram apreendidos diversos objetos que indicavam a prática desses crimes. Entre os itens confiscados estão um revólver Rossi calibre 22, três munições calibre 38, duas munições calibre 22, cinco porções de maconha, duas balanças de precisão, três celulares e a quantia de R$ 213,00 em espécie.

A ação do 6ºBPChq reforça o compromisso das forças de segurança com a comunidade e demonstra que as autoridades estão atentas e empenhadas em garantir a ordem e a tranquilidade.