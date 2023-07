Incêndio destrói oficina mecânica no bairro Vera Cruz; carro é consumido pelas chamas

Share on Email

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma oficina mecânica localizada no bairro Vera Cruz, causando danos significativos à estrutura do estabelecimento e resultando na perda total de um veículo Prisma, que segundo relato à reportagem seria de um cliente. O sinistro ocorreu durante a manhã deste domingo(2), quando o local estava fechado e sem funcionários presentes.

De acordo com informações fornecidas pelos Bombeiros, o proprietário da oficina, teria informado que ao perceber o fogo, as chamas já estavam intensas. A rápida propagação do incêndio dificultou os esforços iniciais para controlar a situação.

A Brigada Militar foi acionada e compareceu ao local para auxiliar no isolamento da área e no controle do tráfego nas proximidades. Equipes de bombeiros trabalharam arduamente para conter o fogo e evitar que se alastrasse para construções vizinhas.

Apesar dos esforços dos bombeiros, a estrutura da oficina mecânica foi severamente danificada pelas chamas. O incêndio consumiu completamente um automóvel Prisma, que, segundo relato dos policiais, pertencia a um cliente que havia deixado o veículo para reparos. Ainda não foram divulgados detalhes sobre a origem exata do incêndio, mas há especulações iniciais de um possível problema elétrico ou em um compressor.