Crochê tecido em arame de farpado se transforma em obras de arte em Alegrete

Dos campos abertos, de fronteira sem marcação, vieram as cercas que delimitam chácaras, fazendas e estâncias na imensidão do pampa gaúcho. E de tempos em tempos essas proteções precisam ser renovadas para proteger os rebanhos e lavouras no maior Município do RS. E neste ofício campeiro vão sendo deixados, jogados nos campos, os conhecidos rabichos de cerca. E numa iniciativa do alambrador Adão Machado e do proprietário do Rancho das Pedras, no Inhaduí, Elton Linhares e Rudinéia Simon , eles começaram a juntar esses arames do campo. Atualmente César Passini que, também, domina a arte de fazer cerca se integrou ao projeto.

E para surpresa deles o que era sucata nos campos está, agora, sendo transformado em belas obras de arte, com arame de cerca, pelas mãos do serralheiro, Maurício Souza Coelho. É o croché tecido em arame que se trasnforma em fruteiras, porta folhagens e kits de lareiras, atestou Linhares. São trabalhos originais que acrescentam ferraduras, peças de arados de sucata deixadas campo afora, materias típicos encontrados em nossa região.

Cada peça, já com os potes e os pratos de vidro mostram a criatividade do artista. São obras de uma beleza singular com o material que, de certa forma, tem em abundância em nossa Região e que é matéria prima nas mãos de alamabradores, neste duro trabalho de fazer cercas que protejem rebanhos no maior município do RS.

Peças feitos com arame de cerca jogados em campos