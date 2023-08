6ºRCB realiza exercício de Garantia da Lei da Ordem

Na última quinta-feira(10), o 6ºRCB realizou mais um exercício de qualificação do Efetivo Variável. A atividade foi baseada na instrução da Garantia da Lei da Ordem(GLO), que visa o combate e patrulha em ambiente urbano.

A instrução de GLO visa verificar e regularizar algumas atividades em ambiente urbano. Revistas em carro, balizamento, combate a tráfego de drogas e patrulhamento são marcas desse tipo de exercício.

Os militares do Regimento José de Abreu, por volta das 15h, começaram a realizar as instruções. Os comandantes das frações deram enfoque principalmente na parte de patrulhamento e as área de atuação de cada grupo. A atividade faz parte do Quadro de Trabalho Semanal(QTS) dos Soldados do regimento.

Fotos: reprodução