Delegada de Polícia Fernanda Mendonça faz balanço do ano e das investigações de assassinatos em 2022

Na reta final do ano de 2022, a Delegada de Polícia Fernanda Mendonça concedeu uma entrevista exclusiva ao Portal Alegrete Tudo. Há mais de um ano no Município, a policial civil iniciou sua carreira como Delegada de Polícia por Alegrete.

Delegada Fernanda Graebin Medonça é natural de Cachoeira do Sul e atuava com servidora do Ministério Público de Santa Maria. Ela assumiu inicialmente a 1ª DP, substituindo o delegado Maurício Arruda que foi transferido para região metropolitana e, na sequência agregou a DPPA.

Um ano que está fechando com dois homicídios a menos que o ano passado, mesmo assim, crimes violentos. Entre as investigações, também, a incidência sempre alta de estelionatos, violência contra mulher e tentativas de homicídios.

Entre todas as atuações realizadas neste ano, a Delegada fez um balanço dos principais fatos e considerados com mais relevância. Veja abaixo a entrevista:

PAT) Há um ano em Alegrete atuando na DPPA e DP do Município quais são as ações que a senhora pontua como determinantes para o combate à criminalidade? Operações e flagrantes?



De forma geral, todas as ações policiais, tanto as mais ostensivas quanto as que envolvem mais inteligência, são essenciais no combate às práticas criminosas. Como o papel da Polícia Civil é uma atuação investigativa, as diligências que buscam confirmar a existência e principalmente a autoria de crime, especialmente os mais graves, são sempre a prioridade da nossa atuação.

PAT) Dos 12 homicídios que o município registrou, quais são os que já foram solucionados, com a autoria identificada? Os demais como estão as investigações?



Os crimes contra a vida, pela gravidade, são sempre priorizados na delegacia. Aqueles que ainda não foram elucidados e os procedimentos remetidos ao poder Judiciário continuam sendo investigados com as diligências que são possíveis. Até agora, dos doze (um deles, na verdade, foi o latrocínio ocorrido em janeiro, com autoria elucidada e o autor preso pela Polícia Civil em menos de 48 horas após o fato), temos dez deles com autoria já apurada e apenas dois ainda sob investigação. Esses dois (os homicídios de William Sodré e de Arthur Bicca Leães) ainda têm suas investigações em andamento.

PAT) Do ano passado, ainda ficaram alguns em investigação, como o caso de dois homens carbonizados encontrados no porta-malas de um carro. Este já tem a autoria?



Sim, o caso dos corpos carbonizados já foi remetido ao poder Judiciário com indiciamento.

PAT) Um caso muito comentado e, principalmente, questionado pela família, foi da jovem grávida que foi encontrada morta. A investigação encerrou como suicídio? Ou a documentação pendente pode apontar alguma reviravolta?



Em relação a esse caso, o inquérito foi remetido sem indiciamento porque não havia elementos suficientes que pudessem apontar o homicídio. Porém, há algumas requisições feitas pelo Ministério Público de diligências que estamos buscando cumprir o quanto antes.

PAT) Dos crimes deste ano, um deles foi de um corpo em decomposição, de uma mulher na Avenida Ibicuí, próximo à AABB. Sabe-se o que aconteceu com a vítima?



Este inquérito ainda está em aberto. O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, o que inviabilizou a conclusão da perícia acerca de algum crime de natureza sexual ou de algum sinal de violência, tanto que a causa da morte não pode ser precisada pelos peritos. O local onde ela foi encontrada, mais afastado, também dificulta a elucidação.

PAT) Do crescimento nos crimes de estelionato e furtos? O que pode-se alertar a população? Alguma ação preventiva?



Furtos e estelionatos sempre chegam em grande número pelo plantão, e são cometidos em todos os bairros da cidade. Existem alguns cuidados que a população pode tomar para evitar serem vítimas desses crimes. Em relação aos furtos, se for possível financeiramente, sugere-se investir em câmeras de segurança (tanto casas quando estabelecimentos comerciais), alarmes ou monitoramento eletrônico por empresas; atentar-se, ao sair de casa, para trancar portas e janelas e cuidar o acesso às residências de pessoas desconhecidas. Ações semelhantes podem ser observadas para evitar os golpes que caracterizam estelionatos: sempre desconfiar de situações que prometem dinheiro muito fácil; buscar sempre conferir se o número de telefone ou perfil da rede social pertence mesmo ao amigo ou familiar que está fazendo contato. São comuns os golpes do falso perfil/número em redes sociais, principalmente em WhatsApp, então é essencial que a pessoa faça contato com o familiar/amigo no número de telefone que já possui em sua agenda para se certificar mesmo de que é com ela que está falando. Ainda, evitar clicar.



PAT) Em relação ao tráfico de drogas e apreensão de armas. Quais os números entre os anos de 2021 e 2022?



Quanto ao tráfico, na quase totalidade das vezes ele não chega como registro de ocorrência pelo plantão, e sim como denúncia anônima repassada à investigação, e por isso qualquer número trazido aqui não refletiria a realidade das informações com as quais trabalhamos. Fizemos apreensões e prisões consideráveis, a mais recente delas no início do mês, fechando um ponto de venda de cocaína de grande movimento na cidade. Da mesma forma, a Brigada Militar também merece reconhecimento pelo trabalho feito, com várias conduções por esses crimes (tráfico de drogas e porte/posse ilegal de armas de fogo).

PAT) Como está o efetivo em Alegrete? São muitos os policiais serão transferidos e/ou vão se aposentar?



O efetivo está bem abaixo do ideal. São dez policiais na DP e dez policiais na DPPA, trabalhando no limite considerando o grande volume de trabalho. Há alguns ótimos policiais com tempo para se aposentar, mas que continuam trabalhando. Não há previsão de remoções. Ingressaremos em 2023 com esse efetivo.

PAT) Qual a expectativa para novos reforços?



Estamos em constante contato dentro da instituição para a vinda de novo policiais para todas as delegacias da cidade. Há uma turma no curso de formação que estará pronta para efetivo exercício possivelmente em março do ano de vem, e esperamos receber alguns, embora isso não seja algo certo.

PAT) Qual a sua avaliação em relação a criminalidade no Município?



A cidade apresenta índices de criminalidade compatíveis com uma cidade do seu porte. Como é natural, há épocas em que os crimes aumentam e outras em que diminuem; as variáveis são muitas. Porém, importante destacar que Alegrete não foge tendência das demais cidades do estado: o aumento da prática de tráfico de drogas, cada vez mais envolvendo organizações criminosas organizadas, e consequentemente o aumento da criminalidade em geral. O tráfico de drogas fomenta a prática de outros delitos, em especial furtos, roubos e homicídios. Nesse sentido, o combate ao tráfico ajuda na diminuições de outros crimes, e por isso deve ser priorizado pelos órgãos de segurança pública.

PAT) Hoje, qual o crime que tem a maior incidência de registros, na DP? Quanto percentualmente ele representa das ocorrências por mês?



Não temos como trazer o número exatamente, isso demandaria uma pesquisa que tomaria algum tempo. Mas temos uma média de 15 ocorrências por dia registradas no plantão, sem contar ocorrências que vêm da BM e da Delegacia Online – ou seja, aproximadamente temos 450 ocorrências por mês, o que é um número considerável, ainda que algumas sejam fatos como perda de documento e fatos não considerados crimes. É possível dizer que cerca de metade dessas ocorrências sejam crimes de furto, estelionato e ameaça.

PAT) O que as pessoas ainda precisam compreender sobre registro de ocorrência, quais são os casos que a DP deve ser procurada? Há muitos que podem ser feitos pela Delegacia Online.



A Delegacia Online, hoje, permite o registro da grande maioria dos crimes. Basta entrar no site da Polícia Civil (www.pc.rs.gov.br), clicar no banner da DOL e seguir os passos – lembrando que a descrição do fato deve ser o mais detalhado possível, pois, caso não seja, isso dificulta muito a análise e, consequentemente, a nossa investigação. Também é importante lembrar que a Polícia Civil apenas trabalhará em cima de situações que sejam considerados crimes ou contravenções penais: há situações que podem ser resolvidas em processos cíveis, seja no PROCON (casos de direitos do consumidor), seja buscando a Defensoria Pública ou um advogado (casos de guarda de filhos, divisão de bens, prestação de alimentos, separação e casos de crime de injúria, calúnia, difamação e dano simples com autoria conhecida).

PAT) Em relação ao projeto da reforma no prédio da DP previsto para esse ano. Como não aconteceu, vai ser no próximo?



No ano de 2022 tivemos investimentos importantes no prédio das DPs. Conseguimos um sistema de câmeras de vigilância ampliado e mais moderno e a automatização da nossa garagem, tudo graças ao apoio do grupo de empresários que se preocupa com a segurança pública na cidade, o GASEP.

Conseguimos trocar ar condicionado, dar mais privacidade nas mesas de atendimento do plantão, a dedetização do prédio, reformas de portas, entre outras pequenas mudanças. Para o ano que vem vamos tentar fazer outras mudanças, principalmente a revitalização da parte externa, com nova pintura, e melhorar ainda mais a parte do atendimento do plantão. Porém, sem uma grande reforma única, uma vez que a mudança do prédio da Delegacia de Polícia Regional é prioridade para a região policial, o que vem demandando mais dinheiro e investimentos por parte da Polícia Civil e dos nossos colaboradores.

PAT) Em relação ao seu primeiro ano, aqui, qual a sua avaliação da cidade e do trabalho?



Desde que cheguei, a cidade me agradou muito, tanto em relação às pessoas quanto em relação ao que ela oferece. É um lugar muito agradável de se morar, gosto muito daqui. Embora a cidade não apresente um índice muito alto de crimes de grande gravidade, o volume de ocorrências é bastante grande e o efetivo policial, pequeno. Felizmente temos o apoio dos excelentes policiais da DECRAB quando precisamos, e a parceria com a Brigada Militar facilita o nosso trabalho. Posso garantir que, da minha parte e dos policiais das delegacias pelas quais respondo, há a máxima dedicação no trabalho, o qual, muitas vezes, é invisível aos olhos da população – e na maioria das vezes deve ser, pois somos um órgão que trabalha com investigação, o que demanda sigilo. Por outro lado, buscamos sempre, quando possível, mostrar o trabalho feito pelas DPs e mostrar à população que estamos sempre para servi-los.