6ºRCB recebe alunos para nova turma do Curso de Formação e Graduação de Sargentos

O 6º Regimento de Cavalaria Blindado, “Regimento José de Abreu”, realizou no dia 16 de março a solenidade de abertura dos portões para os alunos da turma 2024/25 do Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS).

O evento contou com a presença do Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Comandantes de Organizações Militares da Brigada Charrua e da Guarnição Militar de Alegrete, além de autoridades civis e militares.

Em suas palavras, o Major Cestari, Comandante do Regimento, enfatizou a conquista dos alunos ao receber a boina azul ferrete e o General de Brigada Janjar, Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, reforçou em suas palavras a importância deste primeiro passo rumo à carreira de sargento do Exército Brasileiro.

A solenidade contou com a presença de cerca de 200 familiares e amigos dos Alunos de todas as regiões do Brasil.

Operante no 6º RCB desde 2005, o Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS), único no Rio Grande do Sul, é responsável pelo primeiro ano de formação e pelo primeiro contato com o meio militar da maior parte dos alunos ingressados e envia, anualmente, cerca de 100 militares para as diversas armas, quadros e serviçoes do Exército Brasileiro.

Fotos: Porto Fotografias