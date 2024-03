Esse audacioso ladrão de bicicleta precisa ser identificado

Share on Email

Na manhã de quinta-feira(14), por volta das 10h20, um indivíduo demonstrou audácia ao adentrar a garagem de um edifício localizado na Avenida Assis Brasil. Sem hesitação, o suspeito realizou o furto de uma bicicleta do modelo South, aro 29, que se encontrava guardada no interior da garagem. Após concluir o ato criminoso, ele deixou o local sem demonstrar qualquer sinal de nervosismo ou preocupação, agindo com aparente tranquilidade.

A ousadia do homem não passou despercebida, visto que a ação foi identificada pelo sistema de videomonitoramento instalado no edifício. Diante do ocorrido, um registro foi realizado na delegacia de polícia. A colaboração da comunidade é essencial neste momento, e qualquer informação que possa contribuir para localizar a bike pode ser repassada à Brigada Militar.