Homenagem especial: parabéns para a mãe de Matteus no almoço do Anjo no BBB 24

Acompanhado por Alane, Davi e Beatriz, o gaúcho foi surpreendido por vídeos da mãe, avó, irmã, padrasto e irmão, marcando a terceira vez que ele recebeu essa honra no programa.

Morte do músico Rafael Hernandez, o Galo, consterna amigos e familiares

A mãe de Matteus, orgulhosa de suas conquistas na competição, expressou seus parabéns e apoio ao filho. Da mesma forma, a avó do participante desejou-lhe sucesso contínuo e firmeza. As mensagens não se limitaram à família direta, com a irmã mais nova, Lorena, também enviando seu amor e saudades.

Após a exibição dos vídeos, os companheiros do Anjo se uniram em uma singela celebração, entoando “Parabéns Para Você” em homenagem ao aniversário da mãe de Matteus neste domingo(17), Luciane Amaral.

Em um momento de conexão emocional com suas raízes familiares, Matteus compartilhou esse momento íntimo com seus colegas de confinamento, evidenciando a importância do apoio e amor de seus entes queridos durante sua jornada no reality show. Além disso, o almoço contou com carreteiro de charque, torta de bolachinha e outros.