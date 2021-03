6ºRCB recebe mais de 300 jovens para seleção complementar de 2021

Compartilhe















Nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2021 apresentaram-se, no 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB) “ Regimento José de Abreu” , 317 jovens dos quais 243 são provenientes da cidade de Passo Fundo e 74 de Alegrete e região para a etapa final da Seleção Complementar do ano de 2021. Os conscritos foram recepcionados pelo Comandante do Regimento, Subcomandante e Comandantes de Esquadrão do 6º RCB e durante a semana realizaram entrevistas e inspeções de saúde visando selecionar os jovens que irão incorporar como Soldados do Exército Brasileiro para compor o Efetivo Variável do Regimento no ano de 2021. Por ocasião da chegada ao regimento foi realizada uma triagem médica e todos os conscritos realizaram o teste para coronavírus. Durante toda a semana as atividades seguiram os protocolos de saúde para prevenção e combate a pandemia da COVID19.

No dia 24 de fevereiro de 2021, na sala Kruel do 6° Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB), ocorreu uma reunião do comandante da 3ª DE com os oficiais, subtenentes e sargentos da Guarnição de Alegrete. O Gen Div Hertz Pires do Nascimento, Comandante da 3ª Divisão de Exército (3ª DE) – “Divisão Encouraçada”, abordou suas Diretrizes e assuntos de interesse da tropa. A atividade ocorreu no contexto da inspeção do Cmt da 3ª DE nas Organizações Militares da Guarnição de Alegrete e foram tomadas todas as medidas de prevenção no combate à pandemia da COVID19.

Fotos e informações: Assessoria de Imprensa 6ºRCB