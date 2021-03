Motorista é agredido porque não quis pegar passageiro na linha Vera Cruz- Dr Romário

Compartilhe















Estamos em bandeira preta com alto risco de contaminação pelo coronavírus com lojas fechadas e muitos serviços parados.

O transporte coletivo funciona normalmente, em Alegrete, porém com 50% de sua capacidade determinado pelo Decreto Estadual .

Um fato chamou atenção de uma cuidadora na linha Vera Cruz- Dr Romário, neste dia 3, que relata que o carro já estava com a capacidade permitida e, na parada antes da ponte Borges de Medeiros em direção ao centro, parou para que uma pessoa descesse pela porta do meio.

Ele diz que um casal que estava no ponto próximo ao Posto Takito, com cerca de oito pessoas, sendo que o homem usa moletas queria entrar. Como eram dois passageiros foi explicado que só um poderia entrar, porque a lotação só permitia mais um passageiro. A mulher correu e entrou pela porta do meio e nisso o motorista abriu a porta da frente para explicar que não podia pegar mais ninguém e começou a ouvir as agressões do homem que disse que a mulher não ia descer e ele ia entrar e, de certa forma, forçou e entrou no carro. Eles vieram agredindo verbalmente o motorista e a empresa até o centro.

Alguns passageiros que saírem em defesa do motorista também foram agredidos, verbalmente, comentou a trabalhadora.

A cuidadora entende a gravidade da situação e pede um apelo a quem não precisa trabalhar que respeite a situação e respeite os motoristas e cobradores e os demais pessoas que realmente precisam andar de ônibus. – Isso já ultrapassa a falta de empatia, é um abuso, falta de respeito, ninguém tá livre deste vírus, acentua.

Ana Vezzaro, da empresa Fronteira Oeste, diz que seguem o Decreto que tem que trazer 50% de passageiros nos carros e estão cumprindo o que determina a bandeira preta. E que fiscais da Secretaria de Segurança estão dentro dos ônibus atentos a esta determinação. Lamenta por este de desrespeito com um dos funcionários.

Vera Soares Pedroso