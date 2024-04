6ºRCB renova apoio ao Banco de Alimentos de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No começo dessa semana, a direção do Banco de Alimentos de Alegrete representada pelo presidente, Adão Roberto e pelo vice, Pedro Alex, acompanhada pelo comandante do 6ºRCB, major Cestari, renovaram o apoio à campanha para o ano de 2024.

Para continuar atendendo às famílias cadastradas em situação de vulnerabilidade social, o Banco de Alimentos de Alegrete realiza campanhas de arrecadação na comunidade e o apoio das Unidades Militares é muito importante para o desenvolvimento dessas campanhas.

O Banco de Alimentos de Alegrete busca combater a fome, proporcionando segurança alimentar às famílias em vulnerabilidade no Município. Interessados em colaborar ou realizar doação para a Instituição podem entrar em contato pelo fone (55) 99956-638.

Em Alegrete, o número de pessoas em vunerabilidade social ultrapassa os três mil, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Social. Por isso, muitas pessoas necessitam da ajuda desses programas que fortalecem o combate à fome no Município.