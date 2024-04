Grupo Elas realiza encontro para encerrar festivamente o mês das mulheres

No último dia do mês de março, o Grupo Elas realizou um evento marcante e significativo, encerrando suas atividades mensais com chave de ouro. O “Entreveiro com ELAS” aconteceu no GT Adão Brandolt, em um ambiente típico do baita chão, onde a comunidade se reuniu para celebrar e fortalecer os laços de apoio mútuo entre mulheres de diversas áreas e segmentos da sociedade.

O evento contou com a presença de convidados, incluindo representantes da Procuradoria da Mulher, a vereadora Dileusa, presidente do MDB Estadual e assessora parlamentar do Deputado Federal Márcio Biolchi, além da conterrânea Cristiane Zinelle Ferreira Lohmann, Secretária de Desenvolvimento Social Iara Caferatti, a Presidente do Progressista Mirian Suhre, a Presidente da Apaa Alicemar, líderes comunitárias e presidentes de bairros, como Denilce, Ana e Rosa Madeira. Todos juntos, esses convidados tornaram a noite ainda mais especial, transformando-a em uma verdadeira festa com várias atrações.

A música ficou por conta de Emiline Flores e de João Eliezer, que embalaram o público presente com arte e talento. O ambiente estava repleto de energia positiva, com 85 pessoas compartilhando momentos de alegria e união.

O Grupo Elas expressa sua profunda gratidão pela parceria do Patrão Luiz Brandolt e a esposa Hellen Brandolt, que disponibilizaram o GT para a realização do evento. A colaboração e apoio deles foram fundamentais para o sucesso da iniciativa.

Além das festividades, a ação também teve um propósito solidário, com a arrecadação de leite para o Lar Ari Paim, demonstrando o compromisso do Grupo Elas com a comunidade e com ações que visam o bem-estar coletivo.

Durante o encontro, foram oferecidas diversas oficinas, abrangendo áreas como artesanato, culinária e até mesmo confecção de ovos de Páscoa, proporcionando momentos de aprendizado e troca de experiências entre as participantes. E as atividades não param por aí. Para este mês, estão programadas oficinas de estética, maquiagem e rodas de conversa com psicóloga, reforçando o compromisso do Grupo Elas em promover o empoderamento e o bem-estar das mulheres em todos os aspectos de suas vidas.

Além disso, o Grupo Elas também atua no encaminhamento de mulheres vítimas de violência para os órgãos competentes, promovendo uma rede de apoio e solidariedade entre as participantes, onde umas ajudam as outras na busca por uma vida livre de violência e discriminação.