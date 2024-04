Jornada Filosófica do Tradicionalismo vai debater princípios e valores da cultura gaúcha

No próximo dia 5 de abril, o Centro de Tradições Gaúchas Farroupilha, em Alegrete, será palco da primeira Jornada Filosófica do Tradicionalismo. Este evento promete ser um marco importante para o movimento tradicionalista gaúcho, trazendo reflexões profundas sobre os valores e princípios que o permeiam.

Milena Antunes, 1ª Prenda do CTG Farroupilha, concedeu uma entrevista ao PAT, onde destacou a relevância deste evento. Este ano, Milena concorrerá ao título de 1ª Prenda Tradicionalista da 4ª Região, e dentro desta jornada, ela ressalta a realização de projetos que considera essenciais para o movimento. Assim, surgiu a necessidade de abordar a temática dos valores e princípios dentro do tradicionalismo, culminando na organização desta ação pioneira.

A escolha da temática não foi aleatória, pois está alinhada com o tema anual do Movimento Tradicionalista Gaúcho, que este ano versa sobre teses e vivências do tradicionalismo. Para enriquecer as discussões, foi feito o convite para Tassya Marasciulo, 3ª Prenda do Rio Grande do Sul e uma das proponentes do tema anual. Tassya, que é natural de Rio Grande, trará sua expertise e experiência para a jornada, contribuindo com insights valiosos.

O evento, marcado para às 19h, será aberto a todos que desejam participar, sejam tradicionalistas ou membros da comunidade em geral. A proposta é promover um debate franco e enriquecedor sobre os valores e princípios que norteiam o tradicionalismo gaúcho, enfatizando sua importância e sua aplicação na contemporaneidade.

Dentro do tradicionalismo, os valores e princípios são fundamentais, pois servem como alicerce para a preservação e a valorização das tradições gaúchas. Estes valores não são apenas transmitidos, mas vivenciados e incorporados por aqueles que integram este movimento, tornando-se parte indissociável de sua identidade cultural.