Mateada Amigos do Matteus foi uma linda demonstração de carinho da população ao conterrâneo no BBB

A mateada “Amigos do Matteus”, realizada pelo portal Alegrete Tudo e Rádio Nativa, foi um evento marcante que evidenciou, mais uma vez, a união e o carinho da comunidade alegretense com seu representante no reality show Big Brother Brasil 24.

A Praça Getúlio Vargas se viu completamente tomada pela multidão. Apesar da chuva que se fez presente no início da tarde, o clima ameno não impediu que o público comparecesse em massa, tornando o evento um grande sucesso, sem registros de incidentes e repleto de atrações de destaque.

O público, com sua presença calorosa, contribuiu para tornar o ambiente ainda mais encantador, interagindo ativamente com os grupos musicais e cantores que se apresentaram.

A programação teve início com o grupo Temperado a Gaitaço, seguido pela participação dos Gildos e de Edson Vargas, que emocionou a plateia ao entoar o Hino do Rio Grande do Sul. Em um momento especialmente tocante, foi apresentada a música “História dos Passarinhos”, que já havia sensibilizado o participante Matteus Amaral dentro da casa mais vigiada do país.

O evento também contou com a presença de Hemerson Mendonça e encerrou com a performance do grupo Xixando, responsável por criar a primeira música dedicada ao alegretense Gauchão no BBB.

Além do apoio da Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria de Assistência Social, a realização da mateada teve o respaldo da Brigada Militar e da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, por intermédio da Guarda Municipal, garantindo a segurança e organização do evento.

Um agradecimento especial foi dirigido a todos que deixaram seus lares para participar e demonstrar união. À família de Matteus, representada por Luciano Noetzold, Luciane Amaral, Vó Neuza França, Luan Noetzold, além de assessores e empresários como Miguel e Oswaldo Ferrari, juntamente com Iva Aquino, também estiveram presentes para expressar sua gratidão.

Durante seus discursos, os familiares destacaram a emoção de Matteus ao constatar o apoio recebido em sua terra natal. Ibirocai, como é carinhosamente chamado o padrasto de Matteus, enfatizou o orgulho que o filho sentirá ao retornar a Alegrete e presenciar tamanho suporte. Luciane emocionou-se ao ressaltar a demonstração de carinho de todas as faixas etárias presentes, desde crianças até idosos. Da mesma forma, Luan e a Vó Neuza expressaram profunda gratidão pelo apoio recebido.

Jucelino Medeiros, diretor e sócio-proprietário da Rádio Nativa FM e proprietário do Portal Alegrete Tudo, enfatizou a trajetória da emissora em engajar-se em causas sociais e enalteceu a presença massiva da comunidade no evento. Ele foi o idealizador da Mateada.

A apresentação, no palco, ficou por conta dos radialistas Giovane Moraes e João Baptista Fávero Marques, também sócio-proprietário da Rádio 107 em Santana do Livramento.

O evento ainda contou com sorteios de brindes, e teve como patrocinadores master FNP Alegrete, Vida Card, assim como, outros importantes patrocinadores.