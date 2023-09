7 de setembro- o feriado mais importante da história do Brasil

A data máxima da nossa história se comemora neste dia 7 de setembro – Dia da Independência do Brasil, feriado nacional. Em 1822, D. Pedro 1º, então Imperador do Brasil, proclamou o grito de independência, às margens do Riacho Ipiranga em São Paulo, consolidando o Brasil como uma nação independente. O país era colônia de Portugal, ou seja, seu território pertencia ao país europeu. Após diversas revoltas separatistas, destacando a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, o desejo dos brasileiros de tornar o Brasil um país próprio, foi aumentando a cada dia. Em todas as partes do país se comemora essa como a mais importante data de nossa história

O 7 de setembro é um dia extremamente importante para a nossa história. A memória coletiva em nosso país é que a partir dessa data que se fundou o Brasil de fato. Apesar das informações de que a grito da Independência de Dom Pedro I teria sido às margens do Rio Ipiranga, os historiadores atualmente não têm certeza se esse fato ocorreu.

O dia 7 de setembro é considerado feriado nacional, conforme as leis nº 662, de 6 de abril de 1946, e nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002.