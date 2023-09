Mãe de alegretense faz apelo para localizar o filho em meio à destruição em Roca Sales

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou no começo da manhã desta quarta-feira que seis corpos foram encontrados em Roca Sales, cidade do Vale do Taquari. A localidade é uma das mais atingidas pelo ciclone e o até o momento foram encontrados seis corpos, os detalhes da localização das vítimas e suas identidades ainda não foram divulgadas.

A redação do PAT, em contato com uma mãe que tem o filho e nora em situação de calamidade na região, ela disse que após a devastação perdeu o contato total com os familiares. Daniela Dorneles salienta que a única informação que sabe é que uma parte dos desabrigados foram levados para o ginásio municipal de Roca Sales.

A mãe pede que se alguém obtiver informações sobre os familiares entre em contato com ela. O filho é João Vitor Almeida e a nora, Mireli Ferrão. Um grupo de voluntários alegretenses está a caminho de Roca Salles para prestar apoio com alimentos e água. Daniela coloca seu telefone a disposição (55) 996 851855 para qualquer informação sobre seus familiares.

Fotos: reprodução