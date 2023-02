75 alunos do Senac Alegrete são aprovados nos exames internacionais de proficiência da língua inglesa

Recentemente, 75 alunos do Senac Alegrete foram aprovados nos exames B1 Preliminary (35 alunos), B2 First (26 alunos) e C1 Advanced (14 alunos), oferecidos pela Universidade de Cambridge, considerada uma das melhores universidades da Inglaterra. As provas foram aplicadas nos dias 3, 8 e 10 de dezembro de 2022, na unidade da Cultura Inglesa, em Porto Alegre.



Os alunos que fizeram o exame para o nível B1 Preliminary conquistaram 100% de aprovação, obtendo médias maiores que as médias nacionais e mundiais em todas as habilidades. Assim como no nível B2 First, os alunos também conseguiram médias maiores que as nacionais e mundiais em todos os requisitos. Além disso, a escola recebeu pelo 5º ano consecutivo a certificação da Universidade de Cambridge, devido à excelência do seu trabalho em preparar os candidatos para os exames internacionais de língua inglesa.



No Senac Alegrete, após a conclusão do curso regular, os alunos têm a oportunidade de cursar os preparatórios B1 Preliminary (nível intermediário), B2 First (nível intermediário avançado) e C1 Advanced (nível avançado). Por esta atuação diferenciada, o Senac Alegrete é a única escola do Senac no Brasil a ser

reconhecida pela Universidade de Cambridge como Centro Preparatório oficial para os Exames Internacionais.



De acordo com a coordenadora dos cursos de Idiomas do Senac Alegrete, Ângela Carvalho, esse sucesso é proveniente de uma ‘mudança de estilo vida’, porque para chegar ao nível de uma certificação internacional chancelada pela Universidade de Cambridge é necessário que o aluno, além de estudar a língua durante muitos anos, incorpore este estudo na sua vida diária, fazendo todo o possível para que o novo idioma seja parte das suas atividades cotidianas. “Por isso costumo dizer que a aprovação nestes exames requer muito além do conhecimento profundo da língua inglesa”, ressalta.



A docente ainda pontua que além da aprovação, os alunos conseguiram alcançar médias superiores nacionais e mundiais em todas as habilidades, que são: ler, escrever, ouvir e falar. “Nossos alunos deram um show! Com a certeza de que esta certificação acrescentará muito em suas vidas parabenizo a todo por esta linda vitória!”, comemora orgulhosa

O certificado de Cambridge é reconhecido por milhares de instituições de ensino, empregadores, governos e outras organizações em todo o mundo. “Essa qualificação de idioma comprova o conhecimento e as habilidades linguísticas para viver, estudar e trabalhar de forma independente em um país de língua inglesa.



Ficamos muito felizes pelos nossos alunos”, destaca a diretora do Senac Alegrete, Rita de Cássia G. Teixeira Segabinazzi.



Mais informações sobre os cursos de Idiomas podem ser obtidas no site www.senacrs.com.br/alegrete ou pelo telefone (55) 3422-1069 e WhatsApp da escola (55) 99963-8385.