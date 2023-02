Desgarrados de Alegrete encontram “Eldorado” no litoral catarinense

Share on Email

Mais recentemente, um outro alegretense desgarrado, Lauro Fernandes Gonçalves Neto de 24 anos, falou com o PAT sobre a sua atuação no ramo da culinária, algo que está muito em alta no momento.

Um dos pontos em que ele fez uma consideração foi de que está trabalhando no mesmo restaurante a convite do alegretense Dionatan Rodrigues – que já esteve participando da sessão Saudade do Alegrete.

Lauro acrescenta que está fora de Alegrete há mais de cinco anos e sente muita saudade da família, além disso, considera que o tradicionalismo, aqui, é muito forte, algo que sempre foi uma de suas paixões.

Lembra com nostalgia dos festejos, dos amigos e das festas. Ele cita que sempre trabalhou com o pai Marcos Bianchi, no ramo da construção civil, quando residiu em Alegrete.

O pai, para ele é um grande exemplo e um incentivador, que o levou para área da gastronomia. Lauro comenta que a primeira oportunidade surgiu com um senhor chamado de Palito. Ele recorda que também realizava vendas para a mãe, de produtos variados.

Até que em 2018, chegou em Santa Catarina. Foi em busca de novos desafios e oportunidades, algo que não foi nada fácil no início, acrescenta.

“Com a pandemia, retornei a Alegrete. Neste período, fiz vários cursos entre eles de barbeiro, depois coloquei uma hamburgueria, e atuei em outras atividades, até que a pandemia passou e retornei para Santa Catarina”- cita.

Quando voltou para o litoral catarinense, Lauro passou a se especializar em alguns pratos, entre eles a comida mexicana. O trabalho foi reconhecido e chegou a ser o responsável pela cozinha. Depois, passou pelo Deville Beach, onde iniciou no ramo mais específico da carne e diante de mais conhecimento, também, procurou saber e se aperfeiçoar no sushi(com grande conhecimento em peixes e frutos do mar).

Foi então que surgiu o convite do alegretense Dionatan Rodrigues para trabalhar em um restaurante que atua com parrilla.

“Estou aprendendo muito, cada dia mais e nunca deixo de agradecer a Deus, todos os dias por estar onde estou. Também agradeço muito à minha família que está sempre me apoiando. Sinto muita saudade deles e do meu sobrinho”- comentou.

Além do relato de Lauro, por ele ter mencionado o também alegretense Dionatan, a reportagem buscou falar com o jovem e atualizou como está o seu atual momento.

Ele que foi responsável pelo convite e dar mais uma oportunidade de aprendizado e crescimento a um conterrâneo que localizou desgarrado da terra natal. Destacou a importância de valorizar todos que buscam crescer no mercado de trabalho.

Desde a reportagem que saiu no ano de 2021, Dionatan pontua que depois da reportagem anterior, teve várias oportunidades de emprego, cursos e empregos.

Porém, o interesse maior foi na parrilla Argentina ” churrasco ao vivo “, uma nova experiência ao trabalhar um pouco o estilo argentino.

Atualmente está na escola Chef Gourmet, se especializando para ser um chef boucher que seria ” Boucher (Fr. /bucher): É açougueiro, técnico especializado na preparação de carnes para o cozimento é o responsável pela limpeza, desossa e corte de carnes, aves e frutos do mar”.

“Também espero que isso abra mais portas para esse nova trajetória. Sabemos que é difícil, mais nunca desistimos dos nossas vitórias. Daqui um tempo pretendo levar meus conhecimentos para Alegrete”- encerrou.