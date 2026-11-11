Inscrições para vagas nas EMEIS e EMEBs estão abertas em Alegrete

Quem já tem filhos em uma escola municipal, em Alegrete, ou busca uma vaga em uma das escolas da rede deve estar atento, pois as inscrições para as vagas nas escola municipais – as EMEBs e as EMEIS iniciam nesta quarta dia 10 de novembro e vão até o próximo dia 22. A primeira classificação aos alunos inscritos será anunciada no dia 23 de novembro.

Já as matrículas para estas escolas da rede municipal de Alegrete serão realizadas de 1 a 18 de dezembro.

O link para as inscrição estará a disposição a partir desta terça-feira, dia 10, nos site oficial da Prefeitura de Alegrete.

No total, Alegrete tem 32 escolas municipais de educação infantil, EMEIS e as escolas de educação básica, as EMEB.