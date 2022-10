80ª Expofeira, a grande vitrine do agro mostra raças, maquinários e integração lavoura/pecuária

Estamos começando mais uma Feira Agropecuária de Alegrete, que é a maior vitrine da genética e zootécnica em raças e animais do RS, assim como a tecnologia em maquinários, de hoje até 16 de outubro.

O Dr Parque Lauro Dornelles recebe os produtores de bovinos, ovinos, equinos, aves, assim como os estandes de todos os tipos de máquinas que possam agregar valor e melhorar o trabalho de produtores de arroz, soja, trigo, milho e outras culturas.

Parque Dr Lauro Dornelles

Caio Bicca, do Sindicato Rural, destaca as temáticas: sistemas, equilíbrio, renda e integração maior com sistemas produtivos. A entrada de novas culturas agrícolas com maior intensidade no Município, desencadeia a chegada de novas empresas de tratores e máquinas agrícolas.

A inovação com palestras e seminário sobre queimadas, sucessão familiar, integração lavoura- pecuária e projetos duas safras – do sistema Farsul Senar.

No domingo haverá paleteadas, mostra de cães e shows já nesta quarta, na quinta e no sábado.

A cobrança para entrar no Parque é somente a partir de sexta- feira, cinco reais por pessoa e carro 10.