Marfrig reúne colaboradores e familiares em evento voltado ao Dia da Criança

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Várias empresas em Alegrete realizaram ações em decorrência do Dia da Criança, que é celebrado nesta quarta-feira,12.

Uma delas, foi o Marfrig Global Foods unidade Alegrete. No dia 8, um evento denominado, Festa das Crianças, foi efetuado junto aos colaboradores e filhos.

Na comemoração, feita na Happy Day Parque e Eventos, estiveram presentes em torno de 250 pessoas entre pais e crianças.



O espaço foi preparado para receber as famílias e contou com brinquedos, acompanhamento de monitores, sala de jogos, muita música é um cardápio preparado com carinho para a criançada.



Além da diversão, alegria evidenciada pelas crianças os colaboradores também puderam desfrutar de um ambiente de interação entre colegas.



A Marfrig, empresa com mais de 30 mil colaboradores em todo o mundo, somente em Alegrete são em torno de 700, tem investido fortemente nas pessoas e esta foi mais uma ação para os funcionários dentre as inúmeras realizadas mensalmente nas unidades.



A Gerência e equipe de Recursos humanos da unidade Alegrete deseja um Feliz dia das crianças a todas as crianças de Alegrete e região.