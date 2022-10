12º BE recebe alunos da EASA e Colégio Militar de Porto Alegre

o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld), “Batalhão Marechal Enéas Galvão”, recebeu os alunos do 7°e 8° anos do Ensino Fundamental e 1°, 2° e 3° anos do Ensino Médio do Grêmio de Engenharia do Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA).

Na oportunidade, os alunos e professores foram recebidos pelo comandante e subcomandante do Batalhão, Coronel Alessandro e Tenente-Coronel Marinho.

Os alunos tiveram a oportunidade de acompanhar uma demonstração de Transposição de Curso de Água e de Abertura de Brecha, missões específicas dos militares da “Arma Azul-Turquesa” realizada no lago da unidade.

Além disso, observaram os materiais específicos de um Batalhão de Engenharia de Combate Blindado em ação, tais como: a Viatura Blindada de Transporte de Pessoal M113 (VBTP M113), Viatura Blindada Especial de Engenharia (VBE Eng). O objetivo do PCI foi apresentar a Arma de Engenharia aos Alunos.

Já nos dias 6 a 7 de outubro, o 12º BE, recebeu 246 Segundos-Sargentos Alunos (2º Sgt – Al) da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA), para realização do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI).

O referido PCI teve o intuito de enriquecer os conhecimentos dos militares, que estão realizando o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos da Armas na Escola da guarnição de Cruz Alta. Também estiveram presentes no Batalhão os Comandantes de Guarnição de Alegrete e o Coronel Fioravante, Comandante da EASA.

Na atividade, os sargentos alunos também acompanharam uma demonstração de transposição de curso d água, missão específica dos militares da “Arma Azul Turquesa”. Além disso, foi possível observar os materiais específicos de um Batalhão de Engenharia de Combate Blindado em ação, tais como: a Viatura Blindada de Transporte de Pessoal M113 (VBTP M113) e a Viatura Blindada Especial de Engenharia (VBE Eng), assim como a transposição dos mesmos, utilizando uma Portada Classe XVI e a realização do lançamento da Portada Ribbon Bridge, (equipagem empregada em Operações de Transposição de Cursos de Água). O objetivo do PCI foi apresentar a Arma de Engenharia aos Sargentos Alunos da EASA.

