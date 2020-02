Centro Empresarial de Alegrete promove encontro para discutir Plano Diretor

No final da tarde de sexta-feira (30), no salão de reunião do Centro Empresarial de Alegrete ocorreu um importante encontro de lideranças municipais.

Em pauta a discussão no novo plano diretor que deverá entrar em vigor ainda este ano. Em dezembro do ano passado, no Centro Administrativo Municipal, foi realizada uma reunião de apresentação da revisão do Plano Diretor da cidade e discussão sobre pontos que suscitam algumas dúvidas.

Durante duas horas, o representante do Consórcio 3C/Pró Cidades, responsável pelo projeto, arquiteto Tiago Holzmann da Silva, detalhou sobre as alterações no Plano Diretor.

O Centro Empresarial questiona alguns pontos elencados no trabalho. Sucessivas reuniões de empresários filiados à entidade resultou na formação de um conselho para discutir uma série de reivindicações para alterar certos pontos.

O presidente do CEA, Francisco Pedroso, Cássio Sobrosa presidente do conselho do Plano Diretor e o diretor da entidade, vice-presidente de gestão administrativa, Danilo Schimitz, reuniram várias lideranças para discutir melhorias no projeto.

Na sexta o salão esteve lotado de representantes do ramo lojista, empresários, UABA, Associação dos Arrozeiros e comunidade em geral para assistirem a explanação de um trabalho apresentado pelo corpo técnico da empresa Ritt Construção.

Carlos Carus abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos envolvidos. O presidente da entidade dos empresários falou da satisfação em ver o movimento crescer.

O trabalho de pesquisa apresentado por profissionais do ramo de engenharia e arquitetura apresentou uma análise das propostas do plano diretor 2020. Em módulos, o trabalho foi abordado com discussão sobre zoneamento, índices construtivos, outorgas e impostos e parcelamento do solo.

A leitura do plano suscitou inúmeros questionamentos que foram apontados para integrar as sugestões propostas no encontro.

De acordo com o advogado e ex-prefeito de Alegrete, Adão Dorneles Faraco, o plano como foi previamente esboçado fere o desenvolvimento da cidade. E o encontro serve para discutir pontos controversos que podem afetar o crescimento do município.

Para o presidente do CEA,a reunião teve por objetivo contribuir com a construção do plano, de maneira que fique bem para o empreendedor que queira apostar na cidade e o bem estar da comunidade. O encontro vai ganhar outras datas para continuação dos debates.

O CEA quer somar e contribuir com o novo plano diretor de Alegrete. A ideia é entregar uma lista dos pontos apurados nas reuniões para os engenheiros responsáveis pela montagem do plano nos próximos dias.

